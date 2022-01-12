Открылись страшные подробности состояния знаменитости

Недавно поклонников легендарного советского артиста Леонида Куравлева не на шутку встревожили новости о его госпитализации. На этом фоне к персоне артиста снова было привлечено повышенное внимание. В итоге журналисты выяснили, почему родственники отправили звезду в дом престарелых.



Стоит отметить, что многих почитателей талантов Леонида Вячеславовича возмутило, что при живых детях и внуках именитый артист вынужден прозябать в пансионате. Однако теперь выясняется, что почтенный возраст принес серьезные изменения в поведение звезды. В последнее время из-за прогрессирующей деменции артист практически ничего не понимал.

Однажды в дом звезды культовых кинолент "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня" и других даже пришлось вызывать спецбригаду. У Куравлева начались странные видения, ему казалось, что в пустой квартире находятся чужие люди.

Спустя некоторое время родные знаменитости приняли нелегкое решение отправить Леонида Вячеславович в дом престарелых. Общение с медсестрами у знаменитости тоже не заладилось, к тому времени он уже не мог связно говорить. Для того чтобы хоть как-то понимать Куравлева, медработники придумали особый язык жестов. Когда артист чувствовал себя сносно, он поднимал вверх большой палец, когда ему что-то не нравилось – он опускал его вниз.

К концу года 85-летний любимец публики совсем сдал. Медсестрам приходилось кормить его с ложечки, а поить из специального поильника. В последние дни декабря Куравлев отказывался даже от такой скромной трапезы.

Напомним, 6 января Леонида Куравлева забрали в больницу в тяжелом состоянии. Врачи пытаются спасти звезду от пресловутого коронавируса.