Беспомощного Куравлева кормили с ложечки: как артист жил до госпитализации

Беспомощного Куравлева кормили с ложечки: как артист жил до госпитализации
Леонид Куравлев. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Открылись страшные подробности состояния знаменитости

Недавно поклонников легендарного советского артиста Леонида Куравлева не на шутку встревожили новости о его госпитализации. На этом фоне к персоне артиста снова было привлечено повышенное внимание. В итоге журналисты выяснили, почему родственники отправили звезду в дом престарелых.

Стоит отметить, что многих почитателей талантов Леонида Вячеславовича возмутило, что при живых детях и внуках именитый артист вынужден прозябать в пансионате. Однако теперь выясняется, что почтенный возраст принес серьезные изменения в поведение звезды. В последнее время из-за прогрессирующей деменции артист практически ничего не понимал.

Однажды в дом звезды культовых кинолент "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня" и других даже пришлось вызывать спецбригаду. У Куравлева начались странные видения, ему казалось, что в пустой квартире находятся чужие люди.

Спустя некоторое время родные знаменитости приняли нелегкое решение отправить Леонида Вячеславович в дом престарелых. Общение с медсестрами у знаменитости тоже не заладилось, к тому времени он уже не мог связно говорить. Для того чтобы хоть как-то понимать Куравлева, медработники придумали особый язык жестов. Когда артист чувствовал себя сносно, он поднимал вверх большой палец, когда ему что-то не нравилось – он опускал его вниз.

К концу года 85-летний любимец публики совсем сдал. Медсестрам приходилось кормить его с ложечки, а поить из специального поильника. В последние дни декабря Куравлев отказывался даже от такой скромной трапезы.

Напомним, 6 января Леонида Куравлева забрали в больницу в тяжелом состоянии. Врачи пытаются спасти звезду от пресловутого коронавируса.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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