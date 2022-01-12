Ведущему Зеленскому предрекли неожиданную смерть еще 10 лет назад во время шоу

Ведущему Зеленскому предрекли неожиданную смерть еще 10 лет назад во время шоу
Михаил Зеленский. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Факт летального исхода подтвердили российские дипломаты

Известный российский ведущий, заместитель руководителя канала "Россия-Культура" Михаил Зеленский скончался в Доминиканской республике в 46-летнем возрасте. Журналист умер во время отдыха, на котором находился вместе с супругой. Известно, что в тяжелом состоянии его едва успели довезти до медучреждения, где пациента не стало, несмотря на все усилия медиков.

Информацию о смерти Зеленского позднее подтвердили в посольстве Российской Федерации в Доминикане. Глава отдела дипломатической миссии в Пунта-Кане Вячеслав Панков указал, что данные о смерти соответствуют действительности, однако предоставить подробную информацию не имеет возможности. Дипломаты находятся на связи с вдовой Зеленского.

Точная причина смерти Михаила не приводится. По предварительным данным, летальный исход наступил вследствие инсульта, передает РИА ФАН.

В средствах массовой информации утверждают, что врачи предупреждали Зеленского о риске инсульта еще несколько лет назад. Еще во время участия в в телепроекте ВГТРК "Подари себе жизнь", на котором известные герои проходят комплексное обследование и индивидуальную программу питания и занятий спортом, главный врач проекта Татьяна Шаповаленко указала на тревожные факторы. 

Так, результаты анализов показали повышеннный уровень гемоглобина в крови. Таким образом человеческий организм пытается компенсировать дефицит кислорода, который проявляется из-за курения. Тогда терапевт указала на повышенный риск развития тромбоза. Как известно, оторвавшиеся тромбы могут попасть в головной мозг, закупоривая сосуды и вызывая некроз.

На телеканале "Россия-Культура" Зеленский выступал в качестве ведущего телепроекта "Билет в большой", также вел программу "Новости культуры". До этого работал ведущим "Прямого эфира".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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