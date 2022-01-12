У ведущего наблюдаются серьезные проблемы со сном

Cоветский и российский актер театра и кино Cтанислав Садальский рассказал, что у популярного ведущего Андрея Малахова наблюдаются серьезные проблемы, связанные со здоровьем. Артист утверждает, что журналист работает, не щадя свой организм. Андрею приходится принимать таблетки, чтобы можно было нормально поспать.

11 января Малахову исполнилось 50 лет. Садальский пожелал другу крепкого здоровья, слегка "ослабить поводья" и не работать на пределе.

Станислав заявил, что Андрей – практически единственный человек из акул отечественного шоу-бизнеса, который вызывает у него неподдельное уважение. Несмотря на массу критики, доносящейся в адрес именинника со стороны журналистов и общественников, Малахов, на его взгляд, остается порядочным персонажем и просто хорошим парнем.

Садальский сообщил, что Андрей работает как лощадь, из-за чего и испытывает проблемы со сном. По этой причине и принимает снотворное.

"Так работать ведь тоже невозможно. Вы знаете, существует такой синдром ямщика. Ты считаешь, что, пока молод, гонишь, загоняя себя. А в этот момент сердце разрывается", – переживает Садальский.

Ранее Малахов похвастался успехами своего сына Саши, которому не так давно исполнилось четыре года. Ребенок развит не по годам и уже изучает иностранный язык. А его кумирами оказались не американские супергерои, за которыми он постоянно раньше следил по телевизору, а русские богатыри – привили любовь к эпосу после пары мультиков, показанных любимой бабушкой. Саша захотел быть таким же сильным и теперь делает сам по утрам зарядку.