МакSим требуется пересадка органа из-за последствий ковида - СМИ

МакSим требуется пересадка органа из-за последствий ковида - СМИ
МакSим. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка до сих пор с трудом восстанавливается после комы

Вернувшаяся практически с того света Марина Максимова (настоящее имя певицы МакSим – прим. редакции) может решиться на пересадку легкого в ближайшее время. Как рассказали источники "Комсомольской правде", орган сильно пострадал во время ее борьбы с коронавирусной инфекцией.

Легочная ткань сохранилась, но в минимальном количестве. Врачи уверяют, что наладить ситуацию без хирургического вмешательства невозможно – лишь поддерживать состояние того, что осталось. 

После пересадки органа МакSим сможет выступать, поскольку связки остались без повреждений. Единственное отличие – запаса воздуха в легких будет не так много, как раньше, поэтому певица не сможет исполнять сложные вокальные партии.

Сейчас артистка, по словам близких, страдает от дипрессии, которая является распространенным последствием перенесенного ковида. О работе она не думает, стараясь уделить побольше времени своей семье. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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