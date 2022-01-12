Артистка до сих пор с трудом восстанавливается после комы

Вернувшаяся практически с того света Марина Максимова (настоящее имя певицы МакSим – прим. редакции) может решиться на пересадку легкого в ближайшее время. Как рассказали источники "Комсомольской правде", орган сильно пострадал во время ее борьбы с коронавирусной инфекцией.

Легочная ткань сохранилась, но в минимальном количестве. Врачи уверяют, что наладить ситуацию без хирургического вмешательства невозможно – лишь поддерживать состояние того, что осталось.

После пересадки органа МакSим сможет выступать, поскольку связки остались без повреждений. Единственное отличие – запаса воздуха в легких будет не так много, как раньше, поэтому певица не сможет исполнять сложные вокальные партии.

Сейчас артистка, по словам близких, страдает от дипрессии, которая является распространенным последствием перенесенного ковида. О работе она не думает, стараясь уделить побольше времени своей семье.