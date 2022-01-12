Как коллеги и артисты отреагировали на внезапную смерть Зеленского

Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого канала Дмитрий Губерниев. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Арина Шарапова. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com Алла Довлатова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналист не дожил до 47 лет

Коллеги и знакомые скончавшегося российского телеведущего Михаила Зеленского принесли соболезнования родным и близким покойного журналиста. Всех поразила неожиданная весть о смерти ведущего, который умер во время отдыха в Доминикане, не прожив и 50 лет.

Дмитрий Борисов

Дмитрий Борисов. Фото: пресс-служба Первого канала

Телеведущий Первого канала Дмитрий Борисов сообщил на своей странице в социальных сетях, что Зеленский был истинным профессионалом своего дела и светлой личностью.

"Жуткие вести из Доминиканы. Всего 46", – отметил Борисов в Stories.

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Новость подхватил и популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, ужаснувшийся вестью о смерти коллеги. В своем телеграм-канале журналист сообщил, что потеря стала настоящим горем – мужчина скончался в расцвете сил. Дмитрий был хорошо знаком с Михаилом, знал его больше двадцати лет.

Алла Довлатова

Алла Довлатова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Шокировала весть и радиоведущую Аллу Довлатову. Изначально журналистка отказалась поверить в произошедшее, выразив надежду, что слухи о смерти не соответствуют реальности.

Арина Шарапова

Арина Шарапова. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Не менее эмоционально отреагировала в социальных сетях и Арина Шарапова, которой стало очень горько от того, что оборвалась жизнь друга. 

"Миша, почему...", – недоумевает Арина.

Эммануил Виторган

Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

На новость отреагировал актер Эммануил Виторган, выразивший соболезнования семье Михаила из-за невосполнимой утраты. Народный артист России заявил на своей странице в социальных сетях, что Зеленский был молодым и талантливым журналистом.

Напомним, о внезапной смерти популярного телеведущего стало известно 12 января. Михаил находился на отдыхе с супругой в Доминиканской республике. Вдруг ему стало плохо. В тяжелом состоянии его отвезли в больницу, где пациенту пытались спасти жизнь, уточняет телеканал "360".

По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Новость подтвердили в посольстве Российской Федерации в Доминиканской республике.

Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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