Актер "Универа" найден мертвым у себя дома

Актер "Универа" найден мертвым у себя дома
Кадр из сериала "Игра" (2011)
Смерть не связан с криминалом

Актер Алексей Герилович скончался на 49 году жизни. Он был найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает телеграм-канал "112". 

Мужчина несколько дней не выходил на связь. Тревогу забил его друг, который решил поехать к Гериловичу домой – там он нашел тело артиста.

По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Что именно стало причиной гибели актера пока неизвестно.

Герилович известен зрителям по роли одного из телохранителей в сериале "Универ". В основном ему давали играть бандитов в телесериалах – в таком амплуа он предстал в "Форс-мажоре", "Шелесте", "Провокаторе", "Законе каменных джунглей". В 2008 он снялся в сериале "Глухарь". 

Источник: 112 • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ
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