Куравлев перенес экстренную операцию

Куравлев перенес экстренную операцию
Леонид Куравлев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Состояние артиста тяжелое

Госпитализированному в Коммунарку Леониду Куравлеву потребовалось хирургическое вмешательство. На фоне слухов об отказе актера от пищи, врачи приняли решение поключить к его желудку специальную трубку для питания. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Последние несколько дней медики интенсивно обследовали артиста – оба теста на ковид дали отрицательный результат, при 5-10% поражения легких. Также у него было выявлено множество сопутствующих заболеваний, ухудшающих состояние. 

"Помимо этого, у Леонида Куравлева диагностировали дисфагию – это нарушение сложного рефлекторного глотательного акта. Мужчина попросту не мог принимать пищу", – сообщили источники издания.

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Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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