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Госпитализированному в Коммунарку Леониду Куравлеву потребовалось хирургическое вмешательство. На фоне слухов об отказе актера от пищи, врачи приняли решение поключить к его желудку специальную трубку для питания. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Последние несколько дней медики интенсивно обследовали артиста – оба теста на ковид дали отрицательный результат, при 5-10% поражения легких. Также у него было выявлено множество сопутствующих заболеваний, ухудшающих состояние.
"Помимо этого, у Леонида Куравлева диагностировали дисфагию – это нарушение сложного рефлекторного глотательного акта. Мужчина попросту не мог принимать пищу", – сообщили источники издания.
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