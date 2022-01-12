После смерти Зеленского в Сети заговорили о проклятии "Прямого эфира"

После смерти Зеленского в Сети заговорили о проклятии "Прямого эфира"
Фото: Igor Primak / Global Look Press / www.globallookpress.com
Журналисты припомнили, что у коллег ведущего тоже есть серьезные проблемы со здоровьем

После внезапной смерти известного журналиста ВГТРК Михаила Зеленского в социальных сетях заговорили, что должность ведущего "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1", кажется, проклята.

Михаил Зеленский, первый ведущий телешоу, скончался буквально недавно во время отдыха в Доминикане, где был вместе с женой. Журналисту было всего 46 лет. Как сообщают, у него случился инсульт.

Еще одно подтверждение, указывает источник – болезнь у 39-летнего Бориса Корчевникова. Журналист несколько лет назад перенес трепанацию черепа по удалению доброкачественной опухоли. Сам Борис признавался, что чувствовал во время лечения полнейшее  бессилие – осознавал, насколько слаб был в тот момент. А ведь все началось с того, что его постоянно тревожил шум в ушах – после МРТ специалисты поставили ему неутешительный диагноз.

И не секрет, что сейчас в Сети гуляют слухи о проблемах со здоровьем у 50-летнего Андрея Малахова. Мол, на "Голубом огоньке" Андрей появился в парике и располнел. Пользователи Сети начали открыто писать, что по неизвестным причинам Малахов теряет волосы и сильно прибавил в весе, пишет телеграм-канал "Только никому".

Напомним, ранее популярный российский киноактер Станислав Садальский выразил опасения по поводу здоровья ведущего "Прямого эфира", заявив, что Андрей работает на пределе, мало спит и постоянно принимает таблетки, чтобы у него был нормальный сон. Станислав посоветовал другу "ослабить поводья", заявив, что молодость гонит всех вперед, а здоровья, увы, совершенно не щадит.

Источник: Только никому
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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