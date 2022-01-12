Врачи продолжают бороться за жизнь знаменитости

Вот уже несколько дней преданные поклонники легендарного советского артиста Леонида Куравлева пристально отслеживают новости о его здоровье. Сегодня, 12 января, стало известно, что артист перенес экстренную операцию. К сожалению, его состояние оставляет желать лучшего. Врачи рассказали о серьезных повреждениях в головном мозге любимца публики.



Медицинские специалисты сразу предупредили, что такого рода нарушения в работе головного мозга могут привести к весьма плачевным последствиям. Скорее всего, у Леонида Вячеславовича начнутся серьезные проблемы с памятью, возможна даже потеря ряда важных воспоминаний.

Кроме того, звезде шедевров отечественного кинематографа "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня" и других в некоторых случаях будет сложно собраться с мыслями. Также возможны серьезные проблемы с ориентацией в пространстве.

Медицинские эксперты добавили, что подобного рода проблемы со здоровьем нередко приводят к инсульту, который может добить звезду советских кинолент. В то же время, Леонид Вячеславович продолжает дышать самостоятельно, другие важные процессы в организме также осуществляются без посторонней помощи. Так что у фанатов именитого артиста есть надежда на его выздоровление.

Напомним, любимец публики попал в больницу в Сочельник, 6 января. С тех пор медицинские работники не покладая рук борются за жизнь 85-летней знаменитости.