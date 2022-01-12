Тяжелое поражение мозга: появились новые подробности состояния Куравлева

Тяжелое поражение мозга: появились новые подробности состояния Куравлева
Леонид Куравлев. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Врачи продолжают бороться за жизнь знаменитости

Вот уже несколько дней преданные поклонники легендарного советского артиста Леонида Куравлева пристально отслеживают новости о его здоровье. Сегодня, 12 января, стало известно, что артист перенес экстренную операцию. К сожалению, его состояние оставляет желать лучшего. Врачи рассказали о серьезных повреждениях в головном мозге любимца публики.

Медицинские специалисты сразу предупредили, что такого рода нарушения в работе головного мозга могут привести к весьма плачевным последствиям. Скорее всего, у Леонида Вячеславовича начнутся серьезные проблемы с памятью, возможна даже потеря ряда важных воспоминаний.

Кроме того, звезде шедевров отечественного кинематографа "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня" и других в некоторых случаях будет сложно собраться с мыслями. Также возможны серьезные проблемы с ориентацией в пространстве.

Медицинские эксперты добавили, что подобного рода проблемы со здоровьем нередко приводят к инсульту, который может добить звезду советских кинолент. В то же время, Леонид Вячеславович продолжает дышать самостоятельно, другие важные процессы в организме также осуществляются без посторонней помощи. Так что у фанатов именитого артиста есть надежда на его выздоровление.

Напомним, любимец публики попал в больницу в Сочельник, 6 января. С тех пор медицинские работники не покладая рук борются за жизнь 85-летней знаменитости.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

США потребовали от ОДКБ покинуть Казахстан

Госдеп поддержал решение Токаева

"Камешек в туфле Путина": эксперт нелестно отозвался об Украине

Киев борется с Москвой вместо решения своих проблем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей