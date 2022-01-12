Ходит в бинтах: сильно пострадавшей при пожаре Хлебниковой пересадили кожу

Ходит в бинтах: сильно пострадавшей при пожаре Хлебниковой пересадили кожу
Марина Хлебникова. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка верит в лучшее и идет на поправку

Страшное несчастье в жизни известной российской певицы Марины Хлебниковой мало кого оставило равнодушными. После серьезного пожара знаменитость несколько месяцев провела в больнице. Сейчас артистку выписали. Как удалось узнать журналистам, многие части тела Хлебниковой замотаны бинтами, так как специалистам пришлось проводить пересадку кожи.

Такими подробностями с журналистами издания "Звезда" поделился осведомленный информатор, у которого была возможность ознакомиться с фотографиями исполнительницы хита "Чашка кофею".

По словам говорливого осведомителя, вся голова, а также руки и другие части тела артистки плотно замотаны бинтами. В ближайшее время звезде привезут специальное белье, которое поможет скрыть раны от полученных при пожаре травм и последующих операций.

"Ей пересадили кожу, где возможно было", – рассказывает информатор.

Из-за перенесенной трагедии Хлебникова вынуждена передвигаться на ходунках. Также собеседник издания отметил, что в первые дни после несчастья Марина испытывала настоящие муки. У нее было сильно обожжено горло, поэтому она не могла разговаривать. А ожоги на руках не позволяли звезде печатать сообщения – фактически она была лишена возможности общаться с другими людьми. Сейчас артистка постепенно восстанавливается.

К слову, недавно известный шоумен Андрей Малахов объявил сбор денег на помощь несчастной звезде. Ведущий призывает неравнодушных скинуться на ремонт сгоревшей при пожаре квартиры.

Источник: Звезда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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