За богатства звезды будут биться его дети и жена

Сегодня ночью, 12 января, стало известно о большой трагедии в медиасфере, скоропостижно скончался известный журналист и телеведущий Михаил Зеленский. В прессе уже появилась информация о том, какое наследство осталось после знаменитости.



Как удалось узнать корреспондентам интернет-издания "Дни.ру", именитый телеведущий предпочитал вкладываться в жилые метры. В Москве Зеленский успел приобрести несколько роскошных квартир. Также бывший ведущий нашумевшего телепроекта "Прямой эфир" при жизни обзавелся элитным загородным домом.

Все эти блага будут распределены между наследниками Зеленского. Известно, что у артиста остались несовершеннолетние дети. Согласно нормам российского законодательства, вдова знаменитости Мила Рубинчик должна получить 50% от совместно нажитых богатств.

Напомним, не доживший до 47-летия журналист был трижды женат. Дети – София и Полина появились в отношениях Зеленского со второй супругой, фигуристкой Еленой Грушиной. С последней женой Милой Михаил узаконил отношения в 2018-м году.

Пока точная причины смерти звезды не сообщается. По предварительной информации, Михаил Зеленский умер от инсульта, передает телеканал "360".

Ранее "Утро" рассказывало, как на скоропостижную смерть ведущего отреагировали его коллеги и известные российские артисты.