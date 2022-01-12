Столичные квартиры и особняк: какое наследство оставил телеведущий Зеленский

Столичные квартиры и особняк: какое наследство оставил телеведущий Зеленский
Фото: Igor Primak / Russian Look / www.globallookpress.com
За богатства звезды будут биться его дети и жена

Сегодня ночью, 12 января, стало известно о большой трагедии в медиасфере, скоропостижно скончался известный журналист и телеведущий Михаил Зеленский. В прессе уже появилась информация о том, какое наследство осталось после знаменитости.

Как удалось узнать корреспондентам интернет-издания "Дни.ру", именитый телеведущий предпочитал вкладываться в жилые метры. В Москве Зеленский успел приобрести несколько роскошных квартир. Также бывший ведущий нашумевшего телепроекта "Прямой эфир" при жизни обзавелся элитным загородным домом.

Все эти блага будут распределены между наследниками Зеленского. Известно, что у артиста остались несовершеннолетние дети. Согласно нормам российского законодательства, вдова знаменитости Мила Рубинчик должна получить 50% от совместно нажитых богатств.

Напомним, не доживший до 47-летия журналист был трижды женат. Дети – София и Полина появились в отношениях Зеленского со второй супругой, фигуристкой Еленой Грушиной. С последней женой Милой Михаил узаконил отношения в 2018-м году.

Пока точная причины смерти звезды не сообщается. По предварительной информации, Михаил Зеленский умер от инсульта, передает телеканал "360"

Ранее "Утро" рассказывало, как на скоропостижную смерть ведущего отреагировали его коллеги и известные российские артисты.

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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