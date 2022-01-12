Жизнь телеведущего только с виду казалась безоблачной

Смерть 46-летнего журналиста Михаила Зеленского стала настоящим потрясением для его коллег и близких. Многие до сих пор не могут понять, как здоровый молодой мужчина мог скоропостижно скончаться из-за инсульта. Однако журналистам удалось выяснить, что в последнее время Михаил находился в тяжелом психологическом состоянии – ему пришлось судиться с бывшей супругой, фигуристкой Еленой Грушиной.



Причиной для судебных разбирательств, которые затянулись на несколько лет, стали споры из-за общих детей и имущества. Еще в 2019-м году между бывшими супругами начались серьезные разногласия из-за размеров алиментов. В конце концов, все вылилось во взаимные претензии и дошло до борьбы за воспитание двух дочек Полины и Сони.

Стоит отметить, что последнее судебное заседание касательно решения судьбы детей, произошло всего за три недели до скоропостижной кончины знаменитого телеведущего. Скорее всего, Михаил хотел отстоять свое право на регулярное общение с наследницами.

Также бывшие супруги так и не смогли разобраться с разделом квартиры, которая была куплена во время официального брака. Зеленский считал себя вправе получить 50% недвижимости, однако Грушина решила подать встречный иск и затребовала у экс-возлюбленного деньги, которые были потрачены на ремонт элитного жилья.

Вот с такой чередой судебных разбирательств любимец публики, бывший ведущий нашумевшей телепередачи "Прямой эфир" подошел к концу своего земного пути.

Коллеги сильно расстроены из-за такого трагического завершения жизни знаменитости. Как вспоминает журналист телеканала "МИР24" Артем Васнецов, Михаил был очень тонким и интеллигентным человеком, который отдал профессии четверть века.

Ранее стало известно, какое наследство оставил после себя покойный телеведущий.