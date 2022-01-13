Роль волшебника мог сыграть Георгий Вицин

Культовая советская киносказка "Старик Хоттабыч" до сих пор пользуется огромной популярностью у российских зрителей. После того, как кинолента вышла на экраны в 1957-м году, ее создатель Геннадий Казанский, а также артисты, сыгравшие главные роли, тут же получили признание восхищенной публики. Любопытно, что при съемках киношедевра не обошлось без курьезных случаев.



Роль 12-летнего пионера-школьника Вольки сыграл Леша Литвинов. Однако изначально режиссер выбрал другого мальчика. Эксперты "Ленфильма" пришли в класс Литвинова, где им понравились несколько ребят. Леша вошел в число приглянувшихся счастливчиков, но роль отдали другому. Только спустя месяц Казанский понял свою ошибку и все переиграл. Литвинова опять позвали на съемку.

Стоит отметить, что молодому человеку пришлось пройти через серьезные испытания. Для того чтобы соответствовать образу своего героя, Алексей согласился на осветление волос.

Изначально роль Хоттабыча хотели отдать именитому артисту Георгию Вицину. Однако в итоге комиссия утвердила украинского актера Николая Волкова, который мало кому был известен, однако в гриме выглядел как настоящий волшебник из сказки.

С фруктами в то время в Советском Союзе была напряженка, так что мало кто представлял, как должны выглядеть бананы. В итоге сделанные из папье-маше фрукты выкрасили в зеленый цвет.

Сцену, где волшебник приходит на выручку футбольной команде, снимали с участием настоящих спортсменов. А вот зрителей сделали из картона – вырезанными фигурками людей заполнили трибуны. Уже крупные планы снимали отдельно на другом стадионе.

Ранее "Утро" рассказывало, как знаменитая советская артистка Нонна Мордюкова едва не избила Никиту Михалкова во время съемок "Родни".