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Один из работников дома престарелых "Идиллия", где Куравлев находился последние шесть месяцев до попадания в Коммунарку, рассказал, что состояние актера ухудшилось довольно неожиданно. Вдруг у мужчины подскочила температура – сотрудники дали знать семье, сразу же вызвали медиков. Хотя первый тест на ковид дал отрицательный результат.
Частный пансионат пожилому мужчине родственники подбирали долго – нужен был хороший дом для престарелых в столице, с реабилитологами. Куравлев поступил в "Идиллию" летом 2021 года.
В учреждении рассказали, что артист прибыл в пансионат в крайне подавленном состоянии – апатия и депрессия развились после смерти супруги. На фоне ментальных отклонений Леонид был плох и физически, не вставал с кровати и ни с кем не общался. Дети пытались помочь ему и вернуть в этот мир, и постепенно что-то начало получаться. Однако внезапно он был госпитализирован с резким ухудшением состояния.
Жена артиста, Нина, скончалась еще в 2012 году – тогда Куравлев и ушел в затворничество. Супруги прожили в браке 52 года. Сразу после похорон актер забронировал себе место на кладбище рядом с возлюбленной, заблаговременно установив там свой именной памятник без выбитой даты смерти – последние годы он жил в ожидании собственной кончины.
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