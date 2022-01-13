Артист отказывался от собственной жизни

Один из работников дома престарелых "Идиллия", где Куравлев находился последние шесть месяцев до попадания в Коммунарку, рассказал, что состояние актера ухудшилось довольно неожиданно. Вдруг у мужчины подскочила температура – сотрудники дали знать семье, сразу же вызвали медиков. Хотя первый тест на ковид дал отрицательный результат.



Частный пансионат пожилому мужчине родственники подбирали долго – нужен был хороший дом для престарелых в столице, с реабилитологами. Куравлев поступил в "Идиллию" летом 2021 года.

В учреждении рассказали, что артист прибыл в пансионат в крайне подавленном состоянии – апатия и депрессия развились после смерти супруги. На фоне ментальных отклонений Леонид был плох и физически, не вставал с кровати и ни с кем не общался. Дети пытались помочь ему и вернуть в этот мир, и постепенно что-то начало получаться. Однако внезапно он был госпитализирован с резким ухудшением состояния.

Жена артиста, Нина, скончалась еще в 2012 году – тогда Куравлев и ушел в затворничество. Супруги прожили в браке 52 года. Сразу после похорон актер забронировал себе место на кладбище рядом с возлюбленной, заблаговременно установив там свой именной памятник без выбитой даты смерти – последние годы он жил в ожидании собственной кончины.