Одна роковая фраза: почему Задорнов прекратил дружить с Ельциным

Одна роковая фраза: почему Задорнов прекратил дружить с Ельциным
Михаил Задорнов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
До этого сатирик часто играл в теннис с президентом

Еще в 1993 году популярный советский и российский сатирик Михаил Задорнов поссорился с первым президентом постсоветской России Борисом Ельциным. Хотя до этого юмориста и политика связывала довольно крепкая дружба – часто их можно было заметить играющими вдвоем в теннис, который так любили оба. А тренер российской сборной Шамиль Тарпищев специально просил комика поддаваться Борису Николаевичу.

В первые годы после распада Советского Союза руководство новой России уже считало Задорнова своим человеком – сатирик был вхож в двери первых официальных лиц государства. И одна фраза изменила все отношение верхов к Михаилу. Один из охранников Бориса Николаевича заявил: "Вы с нами в одной упряжке".

Неосторожно брошенная фраза разрушила все: гордый артист вскипел и заявил, что такие заявления – вовсе не про него, и никогда Михаил Задорнов не был и не будет ни с кем ни в какой упряжке. И после этого, вспоминала вдова покойного сатирика, политическое руководство страны начало плавно отодвигать Михаила Николаевича от первых лиц страны.

Сначала, рассказывала Елена Бомбина, Задорнов прекратил общаться с президентом Ельциным. А затем и перестал дружить с мэром Москвы Юрием Лужковым. Хотя с последним было все не так однозначно: с помощью представителей благотворительного фонда "Содружество" покойный сатирик выполнил задуманное: смог перевезти несколько десятков пожилых людей из прибалтийских стран в пансионаты Московской области. В этом помощь ему оказал как раз Лужков.

Задорнова не стало в 2017 году. До сих пор покойный сатирик остается кумиров миллионов россиян среди многих отечественных юмористов.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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