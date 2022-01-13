Режиссер Сурикова попала в больницу

Режиссер Сурикова попала в больницу
Алла Сурикова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Состояние звезды стредне-тяжелое

Советский и российский кинорежиссер Алла Сурикова была госпитализирована. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным портала, у нее был обнаружен коронавирус. Сперва 81-летняя знаменитость пожаловалась врачам на повышенную температуру и кашель, а после пришел положительный тест на ковид.

Анализы режиссера киноленты "Человек с бульвара Капуцинов" показали сильное воспаление. Врачи указывают, что ее состояние на данный момент средне-тяжелое. 

Алла Сурикова сняла картины "Ищите женщину", "Искренне ваш", "Московские каникулы". Также она является автором идеи развекательного тв-журнала "Ералаш".

Источник: Mash • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ
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