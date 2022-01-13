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Советский и российский кинорежиссер Алла Сурикова была госпитализирована. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным портала, у нее был обнаружен коронавирус. Сперва 81-летняя знаменитость пожаловалась врачам на повышенную температуру и кашель, а после пришел положительный тест на ковид.
Анализы режиссера киноленты "Человек с бульвара Капуцинов" показали сильное воспаление. Врачи указывают, что ее состояние на данный момент средне-тяжелое.
Алла Сурикова сняла картины "Ищите женщину", "Искренне ваш", "Московские каникулы". Также она является автором идеи развекательного тв-журнала "Ералаш".
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