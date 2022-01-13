Черный 2022-й: новый год скосил сразу несколько российских звезд

Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Леонид Куравлев. Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com Татьяна Тарасова. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Кира Прошутинская. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/ www.globallookpress.com Алла Сурикова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com Михаил Зеленский. Фото: Igor Primak / Global Look Press / www.globallookpress.com
Не прошло и двух недель, как умерли две знаменитости

Пока простые смертные пытаются вновь вписаться в рабочие будни после новогодних праздников, многие российские звезды по непонятным причинам оказываются в больничной палате. То ли по роковой случайности, то по иным причинам в начале 2022-го слегло много артистов.

Елена Проклова

Неизвестно, что стало причиной тревожного состояния Елены Прокловой. Пару дней назад СМИ сообщили, что артистка попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. А позднее и вовсе оказалось, что у актрисы инсульт. Сейчас она в реанимационном отделении.

Леонид Куравлев

Леонид Куравлев. Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Любимец миллионов вдруг оказался в Коммунарке с поражением легких. Привезли его туда из дома престарелых, где артист находился последние полгода. Сейчас Куравлев лежит, не имея возможности самостоятельно принимать пищу. Да и в целом медиков его состояние сильно беспокоит.

Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР все никак не поправится – Татьяна Анатольевна снова оказалась в больнице, о чем рассказала одному спортивному изданию. Детали неизвестны – женщина отказывается комментировать свое состояние. Несколько дней назад медикам пришлось госпитализировать ее из-за болей в животе и голове. 

Кира Прошутинская

Кира Прошутинская. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/ www.globallookpress.com

76-летняя журналистка тоже стала жертвой 2022-года: легла в больницу с хрипами в легких и высоким артериальным давлением. Звезда дышит с помощью кислородной маски.

Алла Сурикова

Алла Сурикова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

Сурикову одолел коронавирус: сначала 81-летняя звезда жаловалась врачам на высокую температуру с кашлем, а после этого пришел положительный тест на ковид. Ее состояние оценивается как средне-тяжелое с серьезным воспалением легких. Хотя сама народная артистка опровергает информацию – заявила, что просто "проходит техосмотр".

Михаил Зеленский

Михаил Зеленский. Фото: Igor Primak / Global Look Press / www.globallookpress.com

Журналиста ВГТРК госпитализировать не успели . 46-летний ведущий отдыхал в Доминиканской республике с женой, где у него случился инсульт. Скончался в одной из местных больниц – спасти его жизнь медикам не удалось.

Алексей Герилович

Звезду "Глухаря" нашли мертвым в его квартире – несколько дней артист не выходил на связь. Друзья решили разобраться, в чем дело, и поехали к нему домой. Там и нашли лежащим на полу без признаков жизни.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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