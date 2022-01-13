Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Пока простые смертные пытаются вновь вписаться в рабочие будни после новогодних праздников, многие российские звезды по непонятным причинам оказываются в больничной палате. То ли по роковой случайности, то по иным причинам в начале 2022-го слегло много артистов.
Елена Проклова
Неизвестно, что стало причиной тревожного состояния Елены Прокловой. Пару дней назад СМИ сообщили, что артистка попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. А позднее и вовсе оказалось, что у актрисы инсульт. Сейчас она в реанимационном отделении.
Леонид Куравлев
Любимец миллионов вдруг оказался в Коммунарке с поражением легких. Привезли его туда из дома престарелых, где артист находился последние полгода. Сейчас Куравлев лежит, не имея возможности самостоятельно принимать пищу. Да и в целом медиков его состояние сильно беспокоит.
Татьяна Тарасова
Заслуженный тренер СССР все никак не поправится – Татьяна Анатольевна снова оказалась в больнице, о чем рассказала одному спортивному изданию. Детали неизвестны – женщина отказывается комментировать свое состояние. Несколько дней назад медикам пришлось госпитализировать ее из-за болей в животе и голове.
Кира Прошутинская
76-летняя журналистка тоже стала жертвой 2022-года: легла в больницу с хрипами в легких и высоким артериальным давлением. Звезда дышит с помощью кислородной маски.
Алла Сурикова
Сурикову одолел коронавирус: сначала 81-летняя звезда жаловалась врачам на высокую температуру с кашлем, а после этого пришел положительный тест на ковид. Ее состояние оценивается как средне-тяжелое с серьезным воспалением легких. Хотя сама народная артистка опровергает информацию – заявила, что просто "проходит техосмотр".
Михаил Зеленский
Журналиста ВГТРК госпитализировать не успели . 46-летний ведущий отдыхал в Доминиканской республике с женой, где у него случился инсульт. Скончался в одной из местных больниц – спасти его жизнь медикам не удалось.
Алексей Герилович
Звезду "Глухаря" нашли мертвым в его квартире – несколько дней артист не выходил на связь. Друзья решили разобраться, в чем дело, и поехали к нему домой. Там и нашли лежащим на полу без признаков жизни.
Вильнюсу придется судиться с Минском
В Берлине вспомнили хамское высказывание американки в адрес ЕС в 2014 году в связи с событиями на Украине