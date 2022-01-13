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Звездная телеведущая Лариса Гузеева до сих пор не может полностью прийти в себя после недавно перенесенного коронавируса. Осенью прошлого года актриса заболела и провела несколько дней в Коммунарке под присмотром медиков. А недавно призналась, что вирус, оказывается, не только ослабил общее состояние организма, но и привел к проблемам с нервной системой.
Лариса призналась, что временами испытывает к окружающим агрессию, которая ни на чем серьезном не основана. На работе еще худо-бедно держится, однако не без последствий. Там же у нее и начинаются проблемы.
"После ковида у меня реально кукушка отъезала. Ни с того ни с сего накрывает", – пожаловалась телезрителям ведущая в эфире передачи "Давай поженимся".
Родные и близкие в курсе состояния Ларисы: окружают любовью и заботой, проявляют сочувствие. Приступы немотивированного гнева, уверена Лариса, связаны именно с недавно перенесенным коронавирусом – себя виноватой она не считает.
"Это инфекция", – уточнила Гузеева.
Еще одна неприятная новость – после коронавируса у Ларисы возникли проблемы с памятью. Начинает разговор на ту или иную тему, и вдруг по непонятным причинам забывает слова.
Внешне Лариса тоже изменилась – утверждает, что серьезно набрала вес из-за болезни. А еще зрители обратили внимание на ее изменившийся голос, который стал хриплым и грубым. Постоянно артистка испытывает то тут, то там различные боли и жалуется на вечно больное горло. Однако не падает духом: уверена, что в скором времени уже поправится и все будет хорошо.
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