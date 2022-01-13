Правоохранители нагрянули в ресторан после жалобы москвича

Громким скандалом завершилось празднование 55-летнего юбилея знаменитой российской актрисы Ренаты Литвиновой. Звезда решила отметить важную дату в столичном ресторане, однако не учла его неудобное месторасположение. Досадная оплошность привела к тому, что праздник закончился досрочно.



Все дело в том, что элитный ресторан находится на первом этаже многоквартирного дома на Патриарших прудах. Разумеется, шумные гуляния сильно расстраивают проживающих в доме людей. Один из местных жителей настолько разъярился от грохота музыки, что привлек к решению проблемы людей в форме.

Москвич дождался 23:00, после чего подошел к развлекательному заведению и предусмотрительно заснял происходящее в ресторане на камеру телефона. Известно, что закон о тишине запрещает шуметь рядом с жилыми квартирами после 11 вечера. Разжившись доказательствами злостного нарушения, мужчина вызвал полицейских.

Стоит отметить, что грозный житель дома не сумел разглядеть среди присутствующих на празднике Ренату Литвинову. Возможно, его гнев поутих бы, если бы он знал, кто отмечает день рождения в ресторане. В итоге приехавшие полицейские провели беседу с администратором заведения, а расстроенные гости разъехались по домам.

К слову, этой весной знаменитая артистка решилась на смелый поступок. Литвинова показала себя без макияжа и фильтров.