Пока Николай был жив, артист хранил секрет

В сфере шоу-бизнеса назревает новый скандал. С сенсационным заявлением выступил бывший супруг знаменитой артистки Марины Голуб. По словам Вадима Долгачева, именно он является настоящим отцом Андрея Караченцова.



Актер сообщил, что давно мечтал рассказать миру правду, однако не хотел порочит честь именитого советского артиста Николая Караченцова. Теперь же, когда звезда культовых кинолент "Белые росы", "Человек с бульвара Капуцинов", "Собака на сене" и других отправился в иной мир, Долгачев решил облегчить душу.

Оказалось, артист крутил роман с супругой Караченцова Людмилой Поргиной, когда пара уже состояла в официальном браке. Впрочем, Вадим утверждает, что Людмила скрывала от него наличие супруга – мол, он считал девушку свободной, и поэтому с радостью согласился на любовную интрижку. Более того, по подсчетам бывшего супруга трагически погибшей в аварии Марины Голуб, сын Караченцова на самом деле является его наследником.

Стоит отметить, что Долгачев, судя по всему, уверен в своей правоте. Он даже готов пойти на полиграф или сделать тест ДНК. Такими откровениями артист поделился на телешоу "На самом деле". Если скандальное заявление окажется правдой, многие россияне вероятно порадуются, что Николай Петрович не дожил до раскрытия такой позорной тайны его супруги.

К слову, недавно Людмила поразила общественность экстремальной сменой имиджа. Вдова Караченцова перекрасила волосы в ярко-розовый цвет.