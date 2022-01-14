Не прошло и двух недель, как умерли три знаменитости

Пока простые смертные пытаются вновь вписаться в рабочие будни после новогодних праздников, многие российские звезды по непонятным причинам оказываются в больничной палате. То ли по роковой случайности, то по иным причинам в начале 2022-го слегло много артистов.

Елена Проклова

Неизвестно, что стало причиной тревожного состояния Елены Прокловой. Пару дней назад СМИ сообщили, что артистка попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. А позднее и вовсе оказалось, что у актрисы инсульт. Сейчас она в реанимационном отделении.

Леонид Куравлев

Любимец миллионов вдруг оказался в Коммунарке с поражением легких. Привезли его туда из дома престарелых, где артист находился последние полгода. Сейчас Куравлев лежит, не имея возможности самостоятельно принимать пищу. Да и в целом медиков его состояние сильно беспокоит.

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР все никак не поправится – Татьяна Анатольевна снова оказалась в больнице, о чем рассказала одному спортивному изданию. Детали неизвестны – женщина отказывается комментировать свое состояние. Несколько дней назад медикам пришлось госпитализировать ее из-за болей в животе и голове.

Кира Прошутинская

76-летняя журналистка тоже стала жертвой 2022-года: легла в больницу с хрипами в легких и высоким артериальным давлением. Звезда дышит с помощью кислородной маски.

Алла Сурикова

Сурикову одолел коронавирус: сначала 81-летняя звезда жаловалась врачам на высокую температуру с кашлем, а после этого пришел положительный тест на ковид. Ее состояние оценивается как средне-тяжелое с серьезным воспалением легких. Хотя сама народная артистка опровергает информацию – заявила, что просто "проходит техосмотр".

Михаил Зеленский

Журналиста ВГТРК госпитализировать не успели . 46-летний ведущий отдыхал в Доминиканской республике с женой, где у него случился инсульт. Скончался в одной из местных больниц – спасти его жизнь медикам не удалось.

Алексей Герилович

Звезду "Глухаря" нашли мертвым в его квартире – несколько дней артист не выходил на связь. Друзья решили разобраться, в чем дело, и поехали к нему домой. Там и нашли лежащим на полу без признаков жизни.

Анастасия Вознесенская

Народная артистка России чуть больше десяти месяцев продержалась после смерти любимого мужа Андрея Мягкова, который умер 18 февраля 2021 года. 14 января 2022-го не стало и самой Анастасии. Ей было 78 лет.