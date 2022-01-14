Собчак обозвала Домодедово "отвратительной помойкой"

Собчак обозвала Домодедово "отвратительной помойкой"
Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
ЖУрналистка посоветовала как следует организовать работу терминала

Звездная телеведущая, журналистка Ксения Собчак возмутилась из-за внезапной пожарной тревоги, объявленной диктором в столичном аэропорту Домодедово. Разозленная светская львица решила высказать все, что думает по этому поводу, в своем канале в социальных сетях.

Так, Ксения опубликовала видеозапись, на которой можно увидеть ресторан, расположенный в зоне терминала. По всей видимости, там Собчак решила позавтракать. На фоне слышны призывы эвакуироваться из здания с помощью запасных выходов.

Комментируя собственный ролик, рассерженная Собчак назвала воздушную гавань "отвратительной помойкой", порекомендовав сотрудникам с умом подойти к организации работы терминалов, чтобы не провоцировать панику среди пассажиров и посетителей в шесть часов утра. 

Журналистка уточнила, что тревога оказалась учебной, однако никого об этом не потрудились предупредить. Обратилась Собчак и к акционерам аэропорта Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, заявив, что те провоцируют в раннее утро у людей панику после жуткого теракта. Разгневанная Собчак считает, что пассажиров и посетителей эропорта неплохо бы предупреждать, что тревога учебная, а не гнать за двери.

А не так давно Ксения проехалась по туалетам на российских вокзалах, сравнив предлагаемые пассажирам уборные комнаты с "загоном для скота". Ведущая заявила, что туалеты и вокзалы – лицо государства. И красота лика России вызывает у нее боль вот уже несколько десятилетий. В Сингапуре уборные журналистку восхищают, а вот дома от увиденного ей хочется только расплакаться.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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