Актриса оценила заявления о своей интрижке с актером

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина всегда находилась рядом с ныне покойным супругом. При жизни отличалась кристально чистой репутацией. Однако недавно появились слухи, утверждающие обратное – актер Вадим Долгачев заявил, что у него была с Поргиной интрижка.

Женщина все отрицает. После разоблачений давнего знакомого на федеральном канале вдова знаменитого артиста решила развеять у всех сомнения в своей порядочности и поспешила опровергнуть информацию, особого значения которой не придает.

Оказалось, никакого романа с Вадимом у Людмилы не было – однажды столкнулись на Тверской и поговорили о жизни. Сейчас бездетный пожилой фантазер рассказывает, как они любили друг друга.

"Сначала я хохотала, но потом сказала ему: "Вадим, есть же какая-то реальность, что ты несешь? Зачем фантазировать? Он извинился потом", – сообщила женщина.

Долгачев же рассказывал, что давно состоял в интимной связи с Поргиной. Артист во всеуслышание объявил, что его и Людмилу одно время связывала давняя интрижка – много лет назад он был влюблен в Поргину. А после того, как увидел внешнее сходство с сыном Караченцова, в голову закрались подозрения.

Как человек образцовый и порядочный, Вадим никому не сообщал о своих подозрениях. Не хотел рушить семью – тогда еще был жив и сам Николай. А буквально недавно Вадим наткнулся на фото своего покойного отца, которое сравнил со снимками Андрея. И понял: "все из одной породы".

А недавно вдруг неожиданно всплыла "любовница" Караченцова. В СМИ заявили, что Николай якобы еще имел на стороне связь с солисткой Мариинки Еленой Дмитриевой, которая утверждает, что тот за ней ухаживал и бегал по всему Петербургу.