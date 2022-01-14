Скончалась вдова Андрея Мягкова

Скончалась вдова Андрея Мягкова
Андрей Мягков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщина не дожила до 79 лет

Народная артистка России, вдова популярного советского и российского актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская умерла в возрасте 78 лет. Об этом стало известно сегодня, 14 января, в социальных сетях.

Позднее информация поступила от представителей театра МХТ имени Чехова. Пресс-служба учреждения сообщит данные о времени и месте прощания, а также похоронах покойной, уточняет "Интерфакс".

Напомним, Андрея Мягкова не стало в феврале 2021 года. Вдова покойного артиста ушла из жизни спустя чуть более десяти месяцев.

Вознесенская родилась в 1943 году в Москве, отучилась в Школе-студии театра МХАТ имени Горького. А в двадцать лет вышла замуж за Мягкова, с которым вместе училась на одном курсе.

Два года спустя Анастасия получила место в труппе "Современника", где работала долгие годы. Ушла вслед за Олегом Ефремовым во МХАТ, который покинул родное детище. А после раскола театра в 1987 году осталась вместе с ним в уже сформированном МХТ имени Чехова.

Кинодебют народной артистки состоялся в 1966 году. Популярность у кинозрителей Вознесенская снискала после роли в фильме "Майор Вихрь", хотя в основном выступала в театрах. В кино же сыграла более двадцати ролей за всю свою карьеру.

Семейная жизнь звездной пары длилась более полувека – чувства с годами не угасали. А друзья со знакомыми утверждали, что после золотой свадьбы муж и жена любили друг друга так же, как и в самом начале отношений. Однако брак был бездетным – оба считали своими наследниками учеников из школы-студии МХАТ.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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