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Народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась в 78-летнем возрасте, о чем стало известно сегодня, 14 января. Спустя какое-то время журналистам удалось выяснить, что же стало причиной смерти вдовы Андрея Мягкова.
Оказалось, что жизнь звезды оборвалась спустя десять с лишним месяцев после смерти супруга из-за последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Еще 20 декабря Вознесенская сдала тест на COVID-19 в одной из клиник Московской области, чувствуя серьезное недомогание. Результат оказался положительным.
Долгое время артистка пыталась справиться с инфекцией, однако скончалась от осложнений.
"20 декабря сдала тест на коронавирус в одной из больниц подмосковного города Домодедово. Результаты теста оказались положительными, у женщины подтвердился коронавирус", – рассказали источники из здравоохранительной сферы журналистам "Комсомольской правды".
Вознесеснкая имеет звание народной артистки России. Свою профессиональную карьеру Анастасия Вознесенская начинала в столичном "Современнике", откуда ушла в МХАТ имени Горького вместе с Олегом Ефремовым, покинувшим стены созданного им театра. После раскола в МХАТ осталась работать в труппе МХТ имени Чехова.
Представители МХТ имени Чехова уже подтвердили информацию о смерти артистки, указав, что позднее уточнят данные о месте проведения прощания с народной артисткой, а также уведомят о процедуре похорон.
18 февраля 2021 года не стало Андрея Мягкова – артист скончался из-за сердечной недостаточности у себя дома в Москве. Его нашла мертвым супруга Анастасия Вознесенкая. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Актер ушел из жизни в возрасте 82 лет.
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