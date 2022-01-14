На Троекуровском кладбище прошла торжественная церемония

Сегодня, 14 января, на могиле знаменитого российского режиссера, отца-основателя популярной юмористической передачи "Ералаш" Бориса Грачевского наконец-то появился памятник. Дизайнеры монумента решили ограничиться крупной плитой без скульптурных сооружений.



Массивная гранитная плита условно разделена на три сектора. По середине размещена красочная фотография Бориса Юрьевича. На снимке любимец российских зрителей широко улыбается и задумчиво смотрит вдаль.

"Ходить по солнечной стороне жизни…", – гласит надпись под изображением культурного деятеля.

Слева красивыми каллиграфическими буквами выгравированы даты жизни знаменитости и увековечен автограф выдающегося кинорежиссера.

В памяти россиян Борис Юрьевич навсегда останется создателем полюбившейся многим юмористической телепередачи "Ералаш". Это важная веха в жизни Грачевского увековечена в правом секторе* памятника. Там изображена телекамера с логотипом "Ералаша". Изображение как будто говорит: "Камера, мотор!". Таким образом создатели монумента талантливо подчеркнули, что жизнь режиссера была наполнена яркими моментами и очень тесно связана с киноиндустрией.

На торжественном мероприятии открытия памятника побывал известный советский артист Эммануил Виторган. Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская не смогла сдержать слезы – артистка очень тяжело переживает потерю любимого супруга.

Напомним, создатель "Ералаша" стал одним из череды именитых звезд, жизни которых в 2021-м году унес COVID-19.