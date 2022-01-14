"Камера, мотор!": как выглядит памятник Грачевскому

"Камера, мотор!": как выглядит памятник Грачевскому
Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
На Троекуровском кладбище прошла торжественная церемония

Сегодня, 14 января, на могиле знаменитого российского режиссера, отца-основателя популярной юмористической передачи "Ералаш" Бориса Грачевского наконец-то появился памятник. Дизайнеры монумента решили ограничиться крупной плитой без скульптурных сооружений.

Массивная гранитная плита условно разделена на три сектора. По середине размещена красочная фотография Бориса Юрьевича. На снимке любимец российских зрителей широко улыбается и задумчиво смотрит вдаль.

"Ходить по солнечной стороне жизни…", – гласит надпись под изображением культурного деятеля.

Слева красивыми каллиграфическими буквами выгравированы даты жизни знаменитости и увековечен автограф выдающегося кинорежиссера.

В памяти россиян Борис Юрьевич навсегда останется создателем полюбившейся многим юмористической телепередачи "Ералаш". Это важная веха в жизни Грачевского увековечена в правом секторе* памятника. Там изображена телекамера с логотипом "Ералаша". Изображение как будто говорит: "Камера, мотор!". Таким образом создатели монумента талантливо подчеркнули, что жизнь режиссера была наполнена яркими моментами и очень тесно связана с киноиндустрией.

На торжественном мероприятии открытия памятника побывал известный советский артист Эммануил Виторган. Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская не смогла сдержать слезы – артистка очень тяжело переживает потерю любимого супруга.

Напомним, создатель "Ералаша" стал одним из череды именитых звезд, жизни которых в 2021-м году унес COVID-19.

* Организация запрещена на территории РФ

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

НАТО приняла решение о приеме Украины и Грузии - Столтенберг

Вопрос о сроках пока остается открытым

Россия обыгрывает Запад без лишних движений - Bloomberg

Кремль заставил оппонентов искать компромиссы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей