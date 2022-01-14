Артист признался, что очень тяжело переживает потерю

Сегодня, 14 января, прервался земной путь вдовы легендарного советского артиста Андрея Мягкова. Анастасия Вознесенская скончалась в возрасте 78 лет. Переживаниями по этому трагическому поводу поделился известный актер Станислав Садальский.



Звезда культовой киноленты "Место встречи изменить нельзя" признался, что с особым трепетом относился к Вознесенской. Артист очень расстроен, что у его коллеги по культурной сфере не сложилась карьера актрисы. Садальский подчеркнул, что покойная вдова Мягкова была очень талантливой женщиной, которую, к сожалению, недооценили.

К сожалению, Вознесенской пришлось столкнуться с большой неудачей на актерском поприще. Несмотря на безусловное дарование, режиссеры редко предлагали ей роли в кино. Садальского очень печалит, что Анастасия оказалась "одной из самых невостребованных актрис".

"При этом она была фантастической актрисой", – подчеркнул Станислав в беседе с корреспондентом интернет-издания "Газета.ру".

Садальский также посетовал, что, скорее всего, вряд ли будет приглашен на церемонию прощания со знаменитостью. Все дело в том, что и при жизни Анастасия была очень замкнутым человеком. Станислав добавил, что уход знаменитости стал для него настоящим потрясением, так как с покойной актрисой связаны многие воспоминания из молодости.

К слову, недавно журналистам удалось разузнать вероятную причину смерти актрисы. Как отмечает телеканал "360", Вознесенская стала очередной жертвой COVID-19.