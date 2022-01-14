Доминиканские врачи обнародовали свое заключение

Одной из больших трагедий наступившего года стала скоропостижная кончина знаменитого журналиста и телеведущего Михаила Зеленского. Звезде голубого экрана было всего 46 лет. Сегодня, 14 января, была обнародована официальная причина смерти любимца публики.



Земной путь бывшего ведущего нашумевшего развлекательного шоу "Прямой эфир" оборвался во время его отпуска в Доминикане. Там Михаил проводил время со своей любимой супругой Милой Рубинчик. 11 января молодой шоумен скоропостижно скончался.

Сегодня доминиканские медицинские специалисты сообщили, что причиной трагедии оказался сердечный приступ. Он был вызван хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Заключением иностранных экспертов с журналистами поделилась представительница российского посольства в Доминикане Алина Иванова.

К слову, недавно стало известно, что с виду беззаботная жизнь российского шоумена на самом деле в последние годы было достаточно тяжелой. Незадолго до смерти Михаил Зеленский испытал сильнейший стресс из-за бывшей супруги.Оказалось, что телеведущий на протяжении нескольких лет судился с экс-возлюбленной Еленой Грушиной из-за имущества и общих детей.Михаил хотел отстоять свое право на регулярное общение с наследницами.