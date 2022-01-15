Бедное животное перед съемками обрили

В разных источниках можно встретить увлекательнейшие истории о съемках легендарных советских кинокомедий. Перелопачивая тонны новостей, многие натыкаются на разные рассказы о "Джентльменах удачи": то на съемки привезли верблюда Алмаза, до сих пор живущего в зоопарке, то верблюда Бориса, на которого не смог сесть Леонов.

Гуляет и версия о том, что не сумевший седлать верблюда Леонов отказывался забираться на животное, и его пришлось везти на спине кого-то из людей на съемках. Однако, утверждает пользователь соцсетей, Леонов все-таки на верблюде сидел. Непохоже, чтобы к съемкам привлекали дублера.

Директор фильма Александра Демидова вспоминала, как все были уверены, что в Средней Азии, где снимали часть фильма, с верблюдами проблем не будет. А оказалось, что в Самарканде их днем с огнем не сыщешь – ни одного. С трудом удалось отыскать древнюю верблюдицу, доживавшую годы. Жила она во время съемок во дворе гостиницы, в грузовике.

Когда начался съемочный день, все пришли в ужас: верблюд облысел с одной стороны. Оказалось, что смотритель, недосчитавшийся суточных, обрил животное с одного бока и продал шерсть. У режиссера Александра Серова, когда он увидел бедное животное, началась из-за смеха истерика. В итоге в кадр попала только одна сторона верблюдицы.

Ну и, конечно же, зрители помнят, как верблюдица смачно плюнула в Косого, которого сыграл легендарный Савелий Крамаров. Хотя в действительности ничего подобного не было – вся пена на лице артиста – шампунь с водой.

А еще мы рассказывали, как сняли сцену с Крамаровым в такси. Водитель по каким-то причинам старался не смотреть на пассажира.