Находила припрятанные заначки: юморист Святослав Ещенко раскрыл истинную причину развода

Находила припрятанные заначки: юморист Святослав Ещенко раскрыл истинную причину развода
Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
У супругов было немало претензий друг к другу

Известный российский комик Святослав Ещенко стал настоящим любимцем публики благодаря своему искрометному чувству юмора и умению развеселить народ. Однако в жизни артисту пришлось столкнуться с серьезными невзгодами. Его развод с супругой Ириной обернулся грандиозным скандалом с публичными взаимными оскорблениями. Спустя три года Ещенко решил указать на истинную причину крушения брака.

Оказалось, что за два десятилетия совместной жизни у бывших возлюбленных накопился целый воз взаимных претензий. Ещенко очень не нравилось, что возлюбленная позволяет себе эксцентричное поведение, а также постоянно выражает недовольство из-за действий мужа.

Также Святослав пожаловался на то, что Ирина не отказывала себе в удовольствии покопаться в вещах супруга и периодически находила его заначки с крупными суммами денег. Любопытно, что на основании таких находок Ирина делала вывод: муж изменяет ей с другой женщиной.

Более того, бывшая супруга Ещенко не стеснялась выносить сор из избы. Например, о своих финансовых находках она зачем-то рассказывала сестре юмориста.

Святослав также признался, что разрыв с некогда любимой женщиной дался ему тяжело. В тот период комик серьезно захворал и целый месяц провалялся с температурой. Любимец публики не сразу понял, что дело не в банальной простуде, а в глубоком стрессе. Здоровье знаменитости вернулось в норму, только когда он более-менее свыкнулся с серьезными переменами в личной жизни.

При этом Ещенко продолжает настаивать: раз прямых доказательств его измен нет, значит обвинять его в походах на сторону никто не может.

К слову, ранее Ещенко рассказывал, что справиться с депрессией ему помог коллега по сцене Евгений Петросян.

Источник: YouTub ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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