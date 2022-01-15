Знаменитого работника цирка не стало на 82-м году жизни

Александр Олешко поведал подписчикам в Instagram печальную новость. Не стало легендарного артиста цирка Владислава Шпака.

Актер не стал раскрывать причину смерти заслуженного работника культуры РСФСР.

Как указал Олешко, Шпак был талантливым человеком, хоть и непростым, и прекрасным педагогом, который воспитал не одно поколение клоунов. Шпак всю жизнь был предан своему делу.

Интернет-пользователи расстроились из-за смерти артиста. Многие с сожалением отметили, что мир все чаще теряет талантливых артистов – символов своей эпохи. Кое-кто отметил, что очень был рад получить уникальные знания в области циркового искусства от такого педагога.

Шпак родился в 1940 году. Будущий артист получил цирковое образование в ГУЦЭИ, затем выучился на режиссера в ГИТИСе. В 1970-х работал во Вьетнаме, за что ему присудили медали Дружбы ДРВ и СРВ Вьетнам. Также Владислав Дмитриевич создал свой небольшой театр под названием "МЭКС".

Также Шпак работал в кино. В фильме "Достояние республики" артист отвечал за цирковые номера.