Умер известный советский артист

Умер известный советский артист
Фото: Matthias Hauser/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Знаменитого работника цирка не стало на 82-м году жизни

Александр Олешко поведал подписчикам в Instagram печальную новость. Не стало легендарного артиста цирка Владислава Шпака. 

Актер не стал раскрывать причину смерти заслуженного работника культуры РСФСР. 

Как указал Олешко, Шпак был талантливым человеком, хоть и непростым, и прекрасным педагогом, который воспитал не одно поколение клоунов. Шпак всю жизнь был предан своему делу. 

Интернет-пользователи расстроились из-за смерти артиста. Многие с сожалением отметили, что мир все чаще теряет талантливых артистов – символов своей эпохи. Кое-кто отметил, что очень был рад получить уникальные знания в области циркового искусства от такого педагога. 

Шпак родился в 1940 году. Будущий артист получил цирковое образование в ГУЦЭИ, затем выучился на режиссера в ГИТИСе. В 1970-х работал во Вьетнаме, за что ему присудили медали Дружбы ДРВ и СРВ Вьетнам. Также Владислав Дмитриевич создал свой небольшой театр под названием "МЭКС".

Также Шпак работал в кино. В фильме "Достояние республики" артист отвечал за цирковые номера. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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