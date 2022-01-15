У крепкого на вид шоумена были серьезные проблемы со здоровьем

Смерть известного российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского стала настоящим ударом для близких знаменитости и его коллег. Многие до сих пор не могут понять, почему счастливый, пышущий здоровьем, крепкий мужчина покинул этот мир в возрасте 46 лет. Однако бывшая супруга Михаила поведала, что он и раньше сталкивался с серьезными проблемами.



Судя по всему, здоровье любимца публики было подорвано еще много лет назад. Первая супруга бывшего ведущего нашумевшего развлекательного шоу "Прямой эфир" Ольга Яшина рассказала, что однажды Зеленский впал в кому. Более того, на краю жизни и смерти известный журналист провел несколько недель – почти месяц медицинские сотрудники боролись за спасение знаменитости.

"Почти месяц лежал в коме", – поделилась бывшая возлюбленная Михаила на телешоу "Прямой эфир".

Ольга подчеркнула, что сейчас хуже всего себя чувствуют родители покойной звезды. Бывшая жена Зеленского рассказала, что он был очень близок с отцом и матерью. Родительница журналиста еле пережила страшный период в жизни, когда ее любимый сын находился в коме. Теперь же ей придется навсегда попрощаться с дорогим наследником.

Напомним, вчера, 14 января, была озвучена официальная причина смерти Михаила Зеленского. По словам доминиканских врачей, он скончался из-за сердечного приступа.