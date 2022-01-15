Звезда поделилась красочным кадром с отпуска

Знаменитая российская актриса Яна Кошкина частенько радует свою внушительную армию фанатов откровенными фотографиями. Накануне она решила поделиться с поклонниками ярким снимком с теплого курорта.



Сейчас звезда нашумевшего телесериала "Универ" проводит время на Мальдивах. Актриса путешествует по островам, много купается и принимает солнечные ванны. Свежий кадр сделан как раз на пляже, куда любимица публики отправилась позагорать.

Кошкина нарядилась в модный купальник с красочным рисунком. На верхнем элементе купального костюма изображен ярко-красный цветок. Пляжный образ знаменитость дополнила элегантной соломенной шляпкой с темно-синей лентой.

Для одной из двух фотографий актриса снялась на четвереньках. Яна широко улыбается и с готовностью демонстрирует белоснежные зубы фотографу. На другом кадре девушка присела на фоне лазурной воды и опустила взгляд в песок.

Разумеется, фанаты знаменитости пришли в восторг от летних кадров, которые многих согрели в зимний период. Поклонники отметили, что артистка находится в отличной форме и как всегда поражает красотой окружающих.

"Обе фотки классные! "Яночка, ты Богиня!", "Хорошенькая какая! И естественная", "Любуюсь тобой!", "Бесподобна! Очень красива!" – пишут восхищенные комментаторы.



К слову, прошлогодняя фотография знаменитости в клетчатой юбке и белоснежной блузке спровоцировала бурные обсуждения в Сети. Некоторым интернет-пользователям показалось, что образ Яны получился "слегка пошлым".