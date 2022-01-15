Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Знаменитая российская актриса Яна Кошкина частенько радует свою внушительную армию фанатов откровенными фотографиями. Накануне она решила поделиться с поклонниками ярким снимком с теплого курорта.
Сейчас звезда нашумевшего телесериала "Универ" проводит время на Мальдивах. Актриса путешествует по островам, много купается и принимает солнечные ванны. Свежий кадр сделан как раз на пляже, куда любимица публики отправилась позагорать.
Кошкина нарядилась в модный купальник с красочным рисунком. На верхнем элементе купального костюма изображен ярко-красный цветок. Пляжный образ знаменитость дополнила элегантной соломенной шляпкой с темно-синей лентой.
Для одной из двух фотографий актриса снялась на четвереньках. Яна широко улыбается и с готовностью демонстрирует белоснежные зубы фотографу. На другом кадре девушка присела на фоне лазурной воды и опустила взгляд в песок.
Разумеется, фанаты знаменитости пришли в восторг от летних кадров, которые многих согрели в зимний период. Поклонники отметили, что артистка находится в отличной форме и как всегда поражает красотой окружающих.
"Обе фотки классные! "Яночка, ты Богиня!", "Хорошенькая какая! И естественная", "Любуюсь тобой!", "Бесподобна! Очень красива!" – пишут восхищенные комментаторы.
К слову, прошлогодняя фотография знаменитости в клетчатой юбке и белоснежной блузке спровоцировала бурные обсуждения в Сети. Некоторым интернет-пользователям показалось, что образ Яны получился "слегка пошлым".
Вопрос о сроках пока остается открытым
Кремль заставил оппонентов искать компромиссы