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Стало известно о смерти Виктора Стрижова. Актер, которому было 93 года, ушел из этой жизни 13 января. Артист прославился благодаря роли в фильме Киры Муратовой "Долгие проводы".
Причина смерти Стрижова неизвестна.
Будущий актер появился на свет в Белокаменной. Стрижов окончил актерский факультет ГИТИСа, а также режиссерские курсы при институте.
Помимо кино Стрижов играл на сцене. Выступал актер в разных театрах: в Магадане, Севастополе, Одессе и даже Узбекистане.
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