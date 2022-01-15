Актера не стало на 94-м году жизни

Стало известно о смерти Виктора Стрижова. Актер, которому было 93 года, ушел из этой жизни 13 января. Артист прославился благодаря роли в фильме Киры Муратовой "Долгие проводы".

Причина смерти Стрижова неизвестна.

Будущий актер появился на свет в Белокаменной. Стрижов окончил актерский факультет ГИТИСа, а также режиссерские курсы при институте.

Помимо кино Стрижов играл на сцене. Выступал актер в разных театрах: в Магадане, Севастополе, Одессе и даже Узбекистане.