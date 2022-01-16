Телеведущий работал ради удовольствия, а не денег

Коллега Михаила Зеленского по программе "Билет в Большой" Николай Сергеев опроверг информацию о том, что у скончавшегося телеведущего было несколько квартир и особняк. По его словам, звезда ВГТРК жила в съемной квартире.

Сергеев сомневается в том, что Зеленскому было что завещать родственникам. Телеведущий не гнался за материальными благами. Первые выпуски программы "Билет в Большой" коллеги сняли бесплатно – Зеленскому нравилось заниматься чем-то новым.

Коллега телеведущего считает, что его друг в принципе работал за небольшие деньги – на телевидении много не платят. К тому же, отмечает Сергеев, они работали на канале "Культуре" с некоммерческим проектом.

Как пишет "СтарХит", вероятно, у Зеленского также не было и денежных накоплений. И, возможно, родителям журналиста понадобится помощь, ведь они потеряли опору в жизни.

Впрочем, Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".

Сергеев также подтвердил, что Зеленский не следил за здоровьем и жил, как ему хочется, несмотря на рекомендации медиков.

Михаил Зеленский умер в ночь на 12 января в Доминикане. Причиной смерти стал сердечный приступ.