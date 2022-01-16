В трудную минуту артистку выручили таинственные силы

Известно, что многие жители России верят в потустороннюю энергию и возможность за счет правильного посыла в космос и решить все свои проблемы. Любопытно, что некоторые звезды отечественной эстрады придерживаются такой же философии. Например, именитая российская актриса Ирина Алферова убеждена, что мысли материальны. В подтверждение своей теории знаменитость рассказала удивительную историю из собственной жизни.



Мистическим опытом звезда решила поделиться с другими гостями популярного телешоу "Сегодня вечером". Программа была посвящена как раз таинственным проявлениям высших сил в жизни обычного человека. Алферова призналась, что потусторонние силы несколько раз оказывали влияние на ее жизненный путь. Однажды они помогли артистке разобраться с крупным долгом.

Несколько лет назад обстоятельства сложились так, что бывшая супруга легендарного советского артиста Александра Абдулова оказалась в должницах. Звезде нужно было отдать крупную сумму денежных средств. Более того, деньги нужно было отвезти аж в Новосибирск. В тот момент финансовое положение знаменитости было не самым лучшим, да и ехать в Сибирь не очень хотелось.

Когда актриса совсем отчаялась, внезапно раздался телефонный звонок. Как по мановению волшебной палочки, Ирине предложили провести мероприятие в Кузбассе. За эту работу Алферовой пообещали крупную сумму денег, которой как раз хватало на покрытие долга. В итоге знаменитость съездила в Кузбасс, провела мероприятие, получила деньги и отвезла их в Новосибирск. Алферова уверена: такой подарок судьбы она получила потому, что смогла правильно сформулировать желание и отправить его в космос.

К слову, недавно родственники обнаружили неожиданную вещь в потайном кармане покойного Александра Абдулова.