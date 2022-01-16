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В Сети не утихают пересуды о внешности и здоровье Андрея Малахова, который сильно изменился за последние месяцы. Встревоженные поклонники гадают, что же случилось с их любимым телеведущим.
Ранее зрители обратили внимание, что журналист будто бы набрал вес. Кроме того, они заподозрили, что Андрей использует специальную накладку на волосы. Поклонники ведущего выдвигают самые разные версии происходящего: от болезни до обычных экспериментов с имиджем. Волну пересудов подстегнуло свежее фото, которое шоумен опубликовал в своем Инстаграм.
Малахов сфотографировался в старый Новый год в окружении семьи. На снимке он позирует с супругой Натальей Шкулевой и ее родителями Виктором и Тамарой. Под постом появились десятки комментариев, многие из которых были посвящены внешности и здоровью телеведущего (орфография и пунктуация сохранены).
"Но нас всех мучает один
вопрос..Андрюшенька,мы реально все обеспокоены..ЧТО У ВАС С ВОЛОСАМИ,Андрей..?!!"
"Андрей, вы с женой очень похожи внешне", "Андрюша,береги своё здоровье!"
"Любимый ведущий, крепкого здоровья Вам в это не простое время",
"Как вы с женой похожи друг на друга! Пусть Новый год принесет вам только здоровья и счастья ! Ангела хранителя вам!"
Ранее Малахов появился в "Голубом огоньке" – некоторые зрители его не узнали.
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