Талантливый телеведущий поднял поклонников на уши, опубликовав свежее фото

В Сети не утихают пересуды о внешности и здоровье Андрея Малахова, который сильно изменился за последние месяцы. Встревоженные поклонники гадают, что же случилось с их любимым телеведущим.

Ранее зрители обратили внимание, что журналист будто бы набрал вес. Кроме того, они заподозрили, что Андрей использует специальную накладку на волосы. Поклонники ведущего выдвигают самые разные версии происходящего: от болезни до обычных экспериментов с имиджем. Волну пересудов подстегнуло свежее фото, которое шоумен опубликовал в своем Инстаграм.

Малахов сфотографировался в старый Новый год в окружении семьи. На снимке он позирует с супругой Натальей Шкулевой и ее родителями Виктором и Тамарой. Под постом появились десятки комментариев, многие из которых были посвящены внешности и здоровью телеведущего (орфография и пунктуация сохранены).

"Но нас всех мучает один вопрос..Андрюшенька,мы реально все обеспокоены..ЧТО У ВАС С ВОЛОСАМИ,Андрей..?!!" "Андрей, вы с женой очень похожи внешне", "Андрюша,береги своё здоровье!" "Любимый ведущий, крепкого здоровья Вам в это не простое время",

"Как вы с женой похожи друг на друга! Пусть Новый год принесет вам только здоровья и счастья ! Ангела хранителя вам!"

Ранее Малахов появился в "Голубом огоньке" – некоторые зрители его не узнали.