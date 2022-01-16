Траурные мероприятия отразились на состоянии убитой горем женщины

37-летнюю вдову режиссера Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую увезли в больницу. Это произошло после того, как на кладбище прошло траурное мероприятие, посвященное годовщине смерти худрука "Ералаша". Напомним, на могиле установили памятник.

О госпитализации Белоцерковская лично поведала подписчикам в Инстаграм. Безутешная вдова выложила в сторис видео с капельницей. Что с ней конкретно случилось, Екатерина пока не сообщала.

О том, как выглядит памятник Грачевскому, читайте в нашем материале.



