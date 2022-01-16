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37-летнюю вдову режиссера Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую увезли в больницу. Это произошло после того, как на кладбище прошло траурное мероприятие, посвященное годовщине смерти худрука "Ералаша". Напомним, на могиле установили памятник.
О госпитализации Белоцерковская лично поведала подписчикам в Инстаграм. Безутешная вдова выложила в сторис видео с капельницей. Что с ней конкретно случилось, Екатерина пока не сообщала.
О том, как выглядит памятник Грачевскому, читайте в нашем материале.
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