Некоторым знаменитостям пришлось столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем

Казалось бы, звезды шоу-бизнеса имеют все, о чем можно мечтать. Однако всем известно, что существуют вещи, которые не купить ни за какие деньги. В частности, это касается здоровья, которое может дать сбой даже у самого востребованного и богатого артиста.



Игорь Крутой

Легендарный российский композитор Игорь Крутой страдает серьезным хроническим заболеванием. Несколько лет назад выяснилось, что у маэстро сахарный диабет. Такие проблемы со здоровьем вынуждают человека пристально следить за рационом питания и постоянно контролировать состояние своего организма с помощью профильных специалистов.

Светлана Рожкова

Некоторое время назад медицинские специалисты поставили известной артистке неутешительный диагноз. Оказалось, Светлана Рожкова больна циррозом печени. Это достаточно серьезное заболевание, которое может привести к самым печальным последствиям. Однако юмористка не теряет оптимизм и с уверенностью смотрит в будущее. В последнее время в ее состоянии наметилась положительная динамика, однако заболевание является хроническим и никогда не покинет знаменитость.

Татьяна Лазарева

Уже несколько лет любимице миллионов приходится жить с язвенным колитом. Для того чтобы не испытывать болезненные ощущения, Татьяна Лазарева должна постоянно следить за своим меню и периодически принимать специальные таблетки.

Александр Серов

Недавно поклонники знаменитого певца не на шутку перепугались – их кумир загремел в больницу с COVID-19. Слава богу, этот недуг Александру удалось побороть, однако в ходе лечения выяснилось, что у него сахарный диабет. Артисту также приходится с большим вниманием относиться к собственному здоровью.

Сати Казанова

Выпускница "Фабрики звезд" тоже страдает хроническим заболеванием. Однажды Сати Казанова призналась, что еще в полтора года ей поставили неутешительный диагноз – псориаз. Певица вспоминает, что раньше очень сильно стеснялась этого недуга, но сейчас научилась принимать себя такой, какая она есть, и спокойно уживается с неприятным заболеванием.

Ранее "Утро" рассказывало, кто из звезд отечественной эстрады столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем в начале 2022 года.