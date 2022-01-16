В Сети поползли слухи о возможном воссоединении знаменитостей

Знаменитый российский журналист и телеведущий Александр Гордон всегда отличался любвеобильным нравом. Артист четырежды регистрировал отношения с возлюбленными женщинами. Последней избранницей звезды стала молоденькая студентка ВГИК Нозанин Абдулвасиева. Однако и эта пара развалилась. Впрочем, недавно в интернет-пространстве появились фотографии с совместного отдыха знаменитостей: это натолкнуло некоторых поклонников на мысли о том, что чувства бывших супругов могли снова разгореться.

Сейчас Александр Гордон отдыхает со своей бывшей женой в теплых краях. За время отношений девушка успела подарить известному журналисту двоих сыновей. Теперь семья в полном сборе отправилась на море. Напомним, возлюбленные разбежались в 2020-м году. По слухам, инициатором развода стала молодая избранница журналиста. Мол, ее не устраивало, как Гордон ведет себя в отношениях.

Сейчас же, когда страсти поулеглись, звезды могли и воссоединиться. Впрочем, Александр всегда подчеркивал, что очень любит своих наследников и не станет обделять их вниманием. Так что велика вероятность, что Гордон отправился на совместный отдых с экс-женой ради сыновей. По крайней мере, пока никаких официальных заявлений о воссоединении пары не было.

Напомним, недавно Александр попал в большой скандал. Ему даже пришлось каяться в эфире "Первого канала" за свое болезненное пристрастие к зеленому змию.