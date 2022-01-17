Марина Коташенко долго тянула прежде, чем обратиться в полицию

Вдова Александра Градского стала жертвой ограбления. Бандиты заставили Марину Коташенко отдать им 100 миллионов рублей. Известный адвокат Сергей Жорин не понимает, почему женщина обратилась в полицию спустя семь часов после инцидента.

По его словам, в таких случаях время играет большую роль – преступления раскрываются по горячим следам. Жорин отметил, что если Коташенко ничего не мешало пойти к правоохранителям, то время обращения вызывает вопросы. По его словам, если преступление инсценировали, то это обязательно вскроется очень быстро. Адвокат признался, что видел различные схемы, когда наследники необычными способами борются за имущество.

Жорин предупредил, если человек пытается "уменьшить наследственную массу" с помощью какого-то сговора, то его могут признать недостойным наследником. Есть риск стать фигурантом уголовного дела. Впрочем, адвокат подчеркнул, что он не знает, что именно произошло, поэтому если вдова музыканта действительно стала жертвой ограбления, то он ей сочувствует.

Любопытно, что источники "Комсомольской правды" в правоохранительных органах также сочли странным тот факт, что вдова Градского ждала столько времени перед обращением в полицию. К тому же, им показалось необычным, что Коташенко хранила такую сумму денег наличными у себя дома.

Сама же вдова артиста объяснила это тем, что была в шоке. Коташенко боялась, так как грабители угрожали ей вернуться и убить ее семью в случае, если она пойдет в полицию. Впрочем, в итоге она решила, что лучше заявить об этом инциденте.

Ограбление случилось в эти выходные, передает "Свободная Пресса". Коташенко выехала из своего загородного дома. Через несколько километров трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП. Они грозили ей пистолетом, если она не даст им денег за аварию. Мужчины заставили Коташенко вернуться домой и отдать им 100 миллионов, пишет РИА ФАН. Затем они заставили вдову Градского подвезти их. Женщину высадили в соседнем населенном пункте.

Источники издания также отметили, что, скорее всего, за Мариной Коташенко следили и знали, что в доме хранятся ценности, а значит, аварию подстроили.

Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года. Среди наследников артиста помимо вдовы числятся его дети – старшие Мария и Даниил и младшие Иван и Александр. Было ли у музыканта завещание, неизвестно. Известно, что Градский оставил богатое наследство.