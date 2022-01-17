"Уже очевидно": новые кадры с Малаховым вызвали переполох в Сети

"Уже очевидно": новые кадры с Малаховым вызвали переполох в Сети
Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущий работает не покладая рук

В Сети в последнее время активно ходят слухи о том, что у Андрея Малахова есть проблемы со здоровьем. На такие мысли обеспокоенных поклонников наводит новая прическа телеведущего, похожая на парик, а также тот факт, что он поправился. Первый выпуск нового сезона "Танцы со звездами" также дал повод говорить, что в жизни журналиста что-то происходит.

На внешний вид Малахова в передаче обратили внимание авторы телеграм-канала "Только никому". По их мнению, телеведущий печально выглядит. 

"Уже очевидно, что с ним что-то происходит, но он пытается бодриться и работать в прежнем режиме", – пишут авторы канала. 

Фанаты начали переживать за Малахова после новогодних праздничных программ. Кое-кто предположил, что ведущий чем-то болен. Другие полагают, что журналист просто обратился к специалистам, чтобы омолодиться, поэтому так выглядит. А Станислав Садальский и вовсе заявил, что Андрей Малахов слишком много работает, поэтому у него появились проблемы со здоровьем. 

Последнее фото телеведущего с семьей, которое он опубликовал в Instagram, также вызвало массу комментариев в Сети на тему его здоровья. Многие интернет-пользователи отметили, что Малахов слишком бледный. 

Полина ИВАНОВА
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