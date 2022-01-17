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Печальное событие произошло в сфере кинематографа. Этот мир покинула знаменитая латиноамериканская артистка Франсуаза Фортон. Талантливая актриса завоевала признание телезрителей всего света после своей блистательной роли в нашумевшей мыльной опере "Клон".
К сожалению, судьба распорядилась так, что любимица публики тяжело заболела. Земной путь знаменитой бразильянки прервался накануне, 16 января. Такую печальную информацию публикуют журналисты зарубежного портала G1.
Фортон несколько десятилетий боролась с онкологическим заболеванием. Медицинские специалисты поставили страшный диагноз звезде "Клона" еще в 1989-м году. Актриса скончалась в возрасте 64 лет. Уход знаменитости стал серьезным ударом для поклонников, коллег и родных артистки.
Знаменитая бразильянка больше полувека своей жизни посвятила кинематографу. За это время она успела сняться в нескольких десятках мыльных опер. В нашумевшем телесериале "Клон" звезда сыграла роль Симоны, сотрудницы доктора Альбьери.
Ранее "Утро" рассказывало, как сложились судьбы артистов полюбившегося россиянам бразильского сериала. Стоит отметить, что популярность телепроекта в Российской Федерации и других странах не утихла спустя два десятилетия.
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