Состояние Леонида Куравлева резко ухудшилось

Состояние Леонида Куравлева резко ухудшилось
Леонид Куравлев. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Поражение легких актера увеличилось в четыре раза за несколько дней

Последние дни россияне с замиранием сердца следят за новостями о состоянии здоровья выдающегося советского артиста, звезды кинематографа Леонида Куравлева. К сожалению, пока никаких обнадеживающих вестей от медицинских специалистов нет. Сегодня, 17 января, стало известно, что степень поражения легких любимца зрителей резко увеличилась.

По информации, которую удалось узнать журналистам интернет-издания "Комсомольская правда", всего за несколько дней поражение дыхательных органов знаменитости увеличилось с 5-10% до 20-35%. Такие неутешительные новости говорят о том, что болезнь артиста прогрессирует. Многочисленные поклонники звезды культовых советских кинолент "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию" и других продолжают молиться за своего кумира.

Медицинские эксперты также подтверждают, что, к сожалению, состояние здоровья Леонида Вячеславовича только ухудшается. В то же время врачи обещают сделать все возможное для спасения его жизни. Медики рассказали, что 85-летний артист не сдается и всеми силами цепляется за этот мир – важные функции организма Куравлева продолжают работать.

Ранее "Утро" рассказывало, почему родные отправили Куравлева доживать свои дни в доме престарелых. Находясь дома,  артист отказывался от собственной жизни.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Венедиктов объяснил назначение Грызлова послом в Белоруссию

У политика будет прямая связь с Путиным

Навестил семью и улетел в ОАЭ: односельчане раскрыли местоположение Назарбаева

Елбасы посетил родных 2-3 января

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей