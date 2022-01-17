Поражение легких актера увеличилось в четыре раза за несколько дней

Последние дни россияне с замиранием сердца следят за новостями о состоянии здоровья выдающегося советского артиста, звезды кинематографа Леонида Куравлева. К сожалению, пока никаких обнадеживающих вестей от медицинских специалистов нет. Сегодня, 17 января, стало известно, что степень поражения легких любимца зрителей резко увеличилась.



По информации, которую удалось узнать журналистам интернет-издания "Комсомольская правда", всего за несколько дней поражение дыхательных органов знаменитости увеличилось с 5-10% до 20-35%. Такие неутешительные новости говорят о том, что болезнь артиста прогрессирует. Многочисленные поклонники звезды культовых советских кинолент "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию" и других продолжают молиться за своего кумира.

Медицинские эксперты также подтверждают, что, к сожалению, состояние здоровья Леонида Вячеславовича только ухудшается. В то же время врачи обещают сделать все возможное для спасения его жизни. Медики рассказали, что 85-летний артист не сдается и всеми силами цепляется за этот мир – важные функции организма Куравлева продолжают работать.

Ранее "Утро" рассказывало, почему родные отправили Куравлева доживать свои дни в доме престарелых. Находясь дома, артист отказывался от собственной жизни.