СМИ: оперативники заподозрили инсценировку ограбления вдовы Градского

СМИ: оперативники заподозрили инсценировку ограбления вдовы Градского
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Не исключено, что Марина Коташенко хотела скрыть часть наследства музыканта

История вокруг ограбления Марины Коташенко продолжает обрастать подробностями. Журналисты Life выяснили, что оперативники не исключают того, что инцидент подстроили, чтобы перераспределить наследство.  

На эту мысль правоохранителей натолкнуло то, что вдова Александра Градского долго ждала прежде, чем обратиться в полицию. Насторожило и поведение рабочего, который, как видно на камерах наблюдения, суетился. Перед ограблением он бегал на КПП, а в момент, когда Коташенко собирала деньги, его не было в доме. 

Вопросы вызывает и тот факт, что няня с двумя детьми пряталась в бане в этот момент, но почему-то не позвонила в полицию. 

Как пишет телеграм-канал "112", Коташенко путается в показаниях. Охранник коттеджного поселка же заявил, что пропустил машину, потому что никого кроме нее в авто не увидел. Авто, в котором могли находиться актриса и грабители, попало в камеры наблюдения, передает "Пятый канал".

Напомним, трое мужчин подстроили ДТП. Пригрозив Коташенко пистолетом, они потребовали отдать им 100 млн рублей. После чего вдова Градского подвезла их до соседнего населенного пункта, мужчины пересели в другую машину и исчезли. 

Источник: Shot ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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