Появились подробности похорон Зеленского

Появились подробности похорон Зеленского
Михаил Зеленский. Фото: Igor Primak/Russian Look/www.globallookpress.com
Тело телеведущего привезут из Доминиканы

Михаила Зеленского после решения вопроса с транспортировкой будут хоронить в России – церемонию проведут уже 19 января. Об этом сообщает "Экспресс газета". 

Напомним, бывший ведущий "Прямого эфира" умер во время отдыха в Доминикане от инсульта. Ему было 46 лет. Летальный исход мог быть спровоцирован стрессом от разборок с бывшей женой из-за детей, перенесенным коронавирусом, а также недавним перелетом. К тому же Зеленский страдал от пагубной тяги к курению.

После его смерти жена вместе с российским посольством пыталась решить вопрос с транспортировкой тела на родину – с этим, как рассказывала Мария Ситтель, были некоторые трудности, с которыми, судя по всему, удалось справится. 

По данным издания, траурная церемония состоится 19 января в ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве. В 11 утра с Зеленским простятся родные, через полчаса – коллеги и друзья, а в 12 часов откроются двери и для поклонников телеведущего. В 13:00 его похоронят на Троекуровском кладбище. 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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