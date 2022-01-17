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Вот уже больше двух лет актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. С начала лечения звезда не показывается публике, окружение артистки выдает редкую информацию о ее состоянии.
В 2018 году у Заворотнюк и ее супруга Петра Чернышева родилась дочка Мила. Однако спустя год у мамы обнаружили глиобластому – злокачественное образование, чрезвычайно агрессивное в развитии и редкое в патологии. Анастасии очень не повезло. Старшая дочь Анна говорила, что после болезни мамы у нее появилась депрессия, от которой ей непросто отойти.
Недавно поклонники поинтересовались у Заворотнюк-младшей о состоянии матери, спросив, не стало ли той лучше. Анна туманно ответила, что тут нужно смотреть, с чем сравнивать болезнь звезды.
"Держимся как можем. Она – воин, но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой", – призналась Анна.
Девушка старается держаться молодцом и пытается не унывать: пользуется поддержкой семьи и путешествует, чтобы не утонуть в унынии и слезах. Уже свыклась с обстоятельствами, "приняв боль". Заворотнюк философски отметила, что такова, по-видимому, судьба. Анне же остается принять ее удары.
Хотя в целом дочь актрисы редко делится подробностями личного и семейного характера, обходя разговоры о маме. Сама как-то говорила, что считает себя закрытым человеком и могла бы стать невидимкой, если бы только представилась такая возможность.
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