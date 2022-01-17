Девушка старается не падать духом

Вот уже больше двух лет актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга. С начала лечения звезда не показывается публике, окружение артистки выдает редкую информацию о ее состоянии.

В 2018 году у Заворотнюк и ее супруга Петра Чернышева родилась дочка Мила. Однако спустя год у мамы обнаружили глиобластому – злокачественное образование, чрезвычайно агрессивное в развитии и редкое в патологии. Анастасии очень не повезло. Старшая дочь Анна говорила, что после болезни мамы у нее появилась депрессия, от которой ей непросто отойти.

Недавно поклонники поинтересовались у Заворотнюк-младшей о состоянии матери, спросив, не стало ли той лучше. Анна туманно ответила, что тут нужно смотреть, с чем сравнивать болезнь звезды.

"Держимся как можем. Она – воин, но болезнь действительно страшная. Разбивает сердце видеть ее такой", – призналась Анна.

Девушка старается держаться молодцом и пытается не унывать: пользуется поддержкой семьи и путешествует, чтобы не утонуть в унынии и слезах. Уже свыклась с обстоятельствами, "приняв боль". Заворотнюк философски отметила, что такова, по-видимому, судьба. Анне же остается принять ее удары.

Хотя в целом дочь актрисы редко делится подробностями личного и семейного характера, обходя разговоры о маме. Сама как-то говорила, что считает себя закрытым человеком и могла бы стать невидимкой, если бы только представилась такая возможность.

Недавно в свет вышел Петр Чернышев, заметно похудевший за два с лишним года. Хотя многие в социальных сетях решили, что спортсмен похорошел и даже помолодел.