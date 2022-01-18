В девушке чуть за 20 не так легко узнать нынешнюю телесваху

Вечная ведущая популярнейшей у российских телезрителей программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова не так давно порадовала поклонников интересным фото, которое решила сопроводить глубочайшими сентенциями, вполне привычными для подписчиков. Телесваха опубиковала архивную фотографию, сделанную еще в 1990-е годы.

На снимке – стройная блондинка с длинной челкой, в которой не так просто признать нынешнюю Сябитову. Сейчас 59-летняя звезда признает, что свою молодость не особо любила – все время чувствовала какую-то неуверенность и уязвимость, постоянный стресс, волнения и тревоги.

Череда взлетов и падений порядком поднадоели Розе. Умудренная опытом, она смогла стать увереннее и сильнее – каждый раз скатывалась вниз и ползла вверх снова. Сваха советует молодым жить на широкую ногу: не бояться трат и покупать понравившуюся вещь, даже если она потребует экономии. Преимуществом будет произведенное на других людей впечатление, которое останется неизгладимым, если яркая натура не побоится самовыражения.

Не нужно бояться осужденного взгляда, считает Сябитова: можно раскошелиться на брендовую одежду и машину в кредит, чтобы решить внутренний компромисс. Житейская мудрость от Розы гласит, что и человеку с пустыми карманами нужно покрасоваться.

"Можем ли мы, взрослые, осуждать детей за эти глупости, когда сами участвовали в создании такого мира?" – философствует автор публикации.

Не так давно телесваха раскритиковала Моргенштерна, заявив, что скандальный рэпер резанул ее по живому, ошарашив заявлением о бессмысленности празднования Дня Победы над фашистами.