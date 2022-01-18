Состояние актрисы до сих пор тяжелое

Больше недели назад Елена Проклова попала в больницу с инсультом. Артистка до сих пор находится в больнице. Ей предстоит перенести операцию из-за поврежденного мозжечка. Сейчас звезду "Снежной королевы" постоянно шатает и тошнит.

Операция назначена на начало февраля. Затем будет процесс реабилитации. Впрочем, доктора полагают, что уже в марте она сможет вернуться к работе.



О состоянии актрисы рассказал ее третий муж Андрей Тришин. По его словам, в начале января звезда отправилась на спектакль в Северную столицу. Уже в поезде знаменитость почувствовала недомогание. Она с трудом разговаривала, но от отдыха отказалась. В итоге перед выходом на сцену к ней приехали врачи, чтобы привести в чувства. Весь спектакль Проклова играла сидя.

Через несколько дней после возвращения в Москву в ужасном состоянии Проклову отправили на больничную койку.

Сама актриса в программе "Пусть говорят" призналась, что не хотела "стать овощем", чтобы не быть обузой семье.

Проклова попала в больницу с инсультом 10 января. Лишь через пару дней актриса смогла дать развернутый комментарий о своем здоровье. По ее словам, ей повезло – интеллектуальные и двигательные функции не пострадали.

К слову, эта неприятная история раскрыла секрет Прокловой. Оказалось, что звезда воссоединилась с третьим мужем Тришиным, с которым рассталась семь лет назад. В эфире передачи пара подтвердила, что вновь вместе.