"Пусть завидуют": Алибасов воссоединился с Федосеевой-Шукшиной

"Пусть завидуют": Алибасов воссоединился с Федосеевой-Шукшиной
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артисты вместе отмечали праздник

В прошлом году Бари Алибасов со скандалом разводился с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Однако продюсер "На-на" и актриса остались в хороших отношениях. Бывшие супруги доказали это совместным фото в обнимку.

Алибасов выложил в Instagram фото с Федосеевой-Шукшиной. По его словам, они вместе встретили Старый Новый год. В кадре нет и намека на напряженность в отношениях артистов. 

Фанаты порадовались за пару, отметив, что если им вдвоем хорошо вместе, то не стоит обращать внимания на комментарии вокруг.

"Счастья", "Ну и хорошо, в комнате вдвоем лучше, чем в одиночестве чай пить", "Лишь бы вам и Лидии Тимофеевне было хорошо!! Остальные пусть завидуют", "Молодцы", – пишут поклонники Алибасова.

Впрочем, многие подписчики продюсера язвительно написали, что Шукшина вновь рассорилась с дочкой, поэтому побежала к Алибасову. Некоторые приготовились к новым сериям скандальных ток-шоу. Интернет-пользователи пишут, что "уже не смешно", и просят пару прекратить устраивать цирк.

Алибасов и Федосеева-Шукшина дважды разводились. Последнее расторжение брака произошло в сентябре 2021 года. Актриса сильно переживала за состояние здоровья продюсера, который в прошлом году даже попал в клинику. И это несмотря на историю с любовницей. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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